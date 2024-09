Traffico bus pieni studenti a piedi La scuola inizia con il caos trasporti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Partenza didifficile per i pullman di Autolinee Toscane che, alla ripresa dell’anno scolastico, hanno avuto numerosi ritardi e causato molti disagi a bambini e genitori. È il caso di un genitore di San Giuliano Terme che, in una lettera a La Nazione, ha spiegato che "alla ripartenza dell’anno scolastico 2024/25 abbiamo stipulato con Autolinee Toscane l’abbonamento annuale per il servizio di trasporto dalla frazione di Colignola verso Pisa, per far arrivare mio figlio ain autonomia e in orario tutti i giorni. Purtroppo - continua la nota -, i primi due giorni dimio figlio è stato lasciato aperché il pullman era completo, ed è arrivato il ritardo. Una situazione già successa anche lo scorso anno che, oltre a essere sgradevole, ha creato anche disagi per i familiari che si sono dovuti sostituire al servizio pubblico".