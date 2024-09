Sangue a Lido di Classe Accoltellamento al mare Arrestati due ventenni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) I motivi sono stati futili. Il rischio è stato altissimo. Del resto ogni volta che durante una lite spunta un coltello, le conseguenze possono essere estreme. Era accaduto anche la notte di San Lorenzo adi: ancora una volta coltelli estratti lungo un pericolosissimo sentiero che ha tagliato in due l’estate appena archiviata. Il procuratore capo Daniele Barberini di recente, oltre a sottolineare la novità del fenomeno per Ravenna, aveva promesso una veemente risposta della magistratura. Riposta che ieri mattina si è materializzata attraverso due ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettantiforlivesi: devono rispondere di tentato omicidio in concorso e di porto abusivo di arma bianca.