Salone Nautico Zoppas Ice | Nel 2023 export nautica da diporto segna +16% sul 2022

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Genova, 19 set. - (Adnkronos) - “Vorrei porre all'attenzione alcuni dati che fanno capire bene il fenomeno dellada. Facciamo un parallelo tra le esportazioni di tutto il Made in Italy nel, pari a 625 mld di euro, uguali a quelle del, e le esportazioni dellada, pari a 4 mld di euro nel, in crescita del 16% rispetto al”. Così Matteo, presidente Agenzia Ice, in occasione della prima giornata del 64°Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e intitolato ‘We are made of sea'. Oltre ad essere un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale dellae per gli appassionati del mare, ilè anche una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore.