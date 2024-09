Rebel Ridge la recensione dell’action-thriller no spoiler

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Terry Richmond è un uomo di colore che a bordo della sua bicicletta attraversa una piccola cittadina nelle campagne dell’Alabama, quando una pattuglia della polizia lo investe da dietro facendolo cadere a terra. I due agenti bianchi lo perquisiscono come se fosse un criminale, nonostante Terry sia completamente collaborativo; la situazione prende però una piega imprevista quando rinvengono trentaseimila dollari in contanti nel suo zaino. Terry assicura che quella è la cifra necessaria per pagare la cauzione del cugino, prossimo ad essere trasferito in un carcere di massima sicurezza dove la sua vita potrebbe essere a rischio, in quanto aveva lavorato come informatore, ma i poliziotti non sentono ragioni e gli sequestrano la somma.