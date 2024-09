Polizia penitenziaria penalizzata Serve un vero piano rieducativo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Basta accanimento contro la. No alla carcerazione preventiva illimitata. No alla sospensione del servizio senza il primo giudizio". È il messaggio lanciato ieri fuori dal carcere minorile Beccaria dal segretario generale del Sindacato diAldo Di Giacomo, supportato da colleghi e da alcuni dei familiari degli agenti del penitenziario di via Calchi Taeggi arrestati lo scorso aprile a seguito dell’inchiesta su presunte violenze e torture ai danni di detenuti. In manette, 13 agenti dellapiù altri 8 sopesi dal servizio. "Noi – continua Di Giacomo – siamo delusi perché ci sentiamo abbandonati dallo Stato. Ogni volta che succede qualcosa, la responsabilità non è mai dell’amministrazionema sempre del poliziotto" in un momento in cui "la situazione delle carceri, soprattutto minorili, è drammatica".