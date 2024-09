Mai un gol al Cesena per l’eroe di Italia ’90

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quando pensi a Totò Schillaci, inevitabilmente nella mente risuonano le Notti magiche del Mondiale 1990. L’attaccante, allenato dal ctte Azeglio Vicini, fece sognare tuttacon le sue prestazioni, conquistando anche il titolo di capocannoniere grazie ai 6 gol segnati, e anche il premio come miglior giocatore del torneo. Schillaci, da buon siciliano, ha sempre lottato con le unghie e con i denti contro tutti, ma quel brutto male, che l’ha costretto al ricovero lo scorso 7 settembre, ieri mattina se l’è portato via. Sabato ilscenderà in campo nella sua Palermo, città natale, e che, proprio allo stadio Barbera, ospiterà la camera ardente. Sarà osservato minuto di silenzio prima del match e le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio.