Le diverse facce della paternità | assenza coercizione ed equilibrio

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Buongiorno! Non sono psicologa, ma ho tanto osservato nella mia vita le dinamiche genitoriali perché, pur avendo dei genitori che erano due bravissime persone, (sono primogenita) mi sono sempre sentita, nell’arcomia vita con dei genitori, “assenti” Ricordo pochi insegnamenti da parte loro, che per privacy famigliare non esporrò qui. Mio padre mi diede quattro dritte, tutte corrette (ma proprio quattro, eh, non cinque!), e mia madre una, anche quella esatta! Tuttavia, per il resto ho vissuto il “vuoto” attorno a me. Parlando di, ho rilevato che essa può assumere molte forme, alcune delle quali lasciano cicatrici profonde nei figli. I padri assenti, i padri coercitivi e, più raramente, i padri equilibrati sono tre modelli che, secondo me, influenzano diversamente la crescita e lo sviluppo emotivo dei figli.