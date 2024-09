Irina Shayk e Jerry Hall | la strana coppia del make up firmato Dolce&Gabbana

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si chiama Il Pranzo, il film girato dal visionario Steven Klein per il rilancio delup di Dolce&Gabbana. Protagoniste due icone delle passerelle e non solo: la top modele la modella e attrice americana. Oltre ai nuovi fondotinta, illuminanti, rossetti, ombretti, mascara e matite della Maison. Una campagna all’insegna dell’inclusività – con unache a 68 anni sembra non invecchiare mai – ma anche molto provocante. Come, del resto, era prevedibile dallo sneak peek, uscito alla fine del 2022, che vedeva la cantante latina Anitta nei panni di una dominatrice scatenata durante un party sfrenato.