Infermiera in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere aggredita da alcuni detenuti

(Di giovedì 19 settembre 2024) Caserta. Un’inalUccella diè statadaall’interno della casa circondariale. Lo denuncia il sindacato Fp Cgil, attraverso le parole del segretario provinciale con delega alla Sanità, Ciro Vettone, che spiega che “le urla di aiuto dell’operatrice hanno attirato l’attenzione degli agenti penitenziari accorsi in suo aiuto. Desideriamo esprimere vicinanza e solidarietà alla collegain un, quello di, dove, teniamo a precisare, ci sono ben millee mancano gli agenti di custodia. La collega è stata salvata per miracolo dagli agenti accorsi alle sue grida. Come potrà tornare a lavoro trovandovi le stesse condizioni di disagio che l’hanno messa già a rischio?”.