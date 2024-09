Fanno credere a un pizzaiolo di poter triplicare i soldi con la magia lui gli dà 8mila euro e loro spariscono

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un 39enne e un 45enne avevano raggirato un uomo facendogliche fossero in grado di “moltiplicare” le banconote da 50. Sono stati denunciati per truffa. La vittima è stata unresidente a Bregnano, in provincia di Como. Gli sono stati sottratti 8 mila. La denuncia ai carabinieri ha permesso di identificare i malviventi che al momento sono stati denunciati a piede libero. La truffa, conosciuta all’estero con il nome “Black Money Scam” (letteralmente “Truffa del denaro nero”), è un fenomeno che sta prendendo piede anche nel nostro Paese. I due indagati si erano presentati in una nota pizzeria del piccolo centro comasco con una banconota da 50, convincendo ildineil valore in questo modo: la cartamoneta è stata cosparsa con un prodotto chimico ed è stata inserita tra due fogli di colore nero.