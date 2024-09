Borse europee positive dopo l’annuncio della Fed | bene Piazza Affari grazie a Campari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lepartono di slancioche la Fed ha tagliato i tassi d’interesse di 50 punti base. Tra le principali, Francoforte si distingue con un forte rialzo dello 0,76%, mentre Londra avanza dello 0,83% e Parigi segna un incremento dell’1,23%. Aparte la giornata con un guadagno dello 0,79%, raggiungendo i 33.920 punti, mentre il FTSE Italia All-Share cresce dello 0,80%.si riprende, corre anche Stellantis A, Stellantis avanza dell’1,98%, portandosi a 13,93 euro, nonostante il mercato automobilistico europeo abbia registrato una flessione ad agosto, con 643.637 auto immatricolate, in calo del 18,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Forte rialzo per il titolo, che è scattato in aperturanon aver fatto prezzo nei primi minuti per eccesso di domanda.