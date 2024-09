Vieni a letto con me o pubblico le tue foto 18enne arrestato per sextortion

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un ragazzo è statoper avere provato a convincere una ragazza a fare sesso con lui, minacciandola di pubblicare delle sueI social sono sotto molti aspetti un’evoluzione fondamentale per la storia umana. Questi ci hanno permesso di raggiungere luoghi con una semplicità disarmante, rispetto ai decenni precedenti, quando per parlare con chi era distante, anche di pochi chilometri, era molto più complicato ed esoso. Da questo punto di vista, rappresentano un passo avanti enorme e storico che ha portato cambiamenti sociali di rilevanza impressionante. Eppure, non sono solo questo. Se, infatti, da una parte parliamo di progresso, dall’altra è evidente il regresso, l’involuzione a cui hanno portato, ancora una volta socialmente parlando. Questa accessibilità alla vita altrui ha comportato l’emersione di nuove malattie per una società che già ne era colma.