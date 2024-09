Tupperware il colosso americano annuncia il fallimento | La strada migliore da seguire

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si chiude un’era per la: l’azienda leader nel mercato da oltre anni nei contenitori in polipropilene per gli alimenti, ha subito notevole un crac finanziario., il crollo della multinazionale risale al 2020 La multinazionale americana sta procedendo ad attuare l’iter disecondo quanto dichiarato dal CEO Laurie Ann Goldman: “Abbiamo esplorato numerose opzioni strategiche e abbiamo stabilito che questa è lada. Questo processo è pensato per fornirci una flessibilità essenziale mentre perseguiamo alternative strategiche per supportare la nostra trasformazione in un’azienda digitale e tecnologicamente avanzata, meglio posizionata per servire i nostri stakeholder”. Il gruppo non pubblica i propri conti dal 2022, anno in cui le vendite sono scese a 1,3 miliardi di dollari, in calo del 42% rispetto a cinque anni prima.