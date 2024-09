Tupperware a un passo dal fallimento | l’azienda chiede l’amministrazione straordinaria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La famosa azienda americana produttrice di contenitori in plastica per alimentiha richiesto. Un tribunale aiuterà la dirigenza ad appianare debiti che si sono accumulati negli ultimi anni e a risanare la situazione finanziaria della società.esiste dal 1946 e tra gli anni ’50 e ’60 è diventata il marchio più riconoscibile per i contenitori di alimenti, tanto che in Italia il suo nome li individua per antonomasia. Il modello di vendita particolare cheha implementato nel secondo dopoguerra le ha permesso di raggiungere un enorme numero di persone. Si trattava di un particolare tipo di marketing porta a porta, che però nel corso degli anni ha perso efficacia a causa di alcuni cambiamenti nella società.