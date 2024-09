Totò Schillaci parla la figlia Jessica | Hai perso l’ultima partita ma te la sei giocata alla grande

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa di, l’eroe di Italia ‘90. L’ex calciatore della Nazionale azzurra, che con i suoi gol aveva fatto sognare milioni di italiani nelle “Notti Magiche”, è morto la scorsa notte dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. A soli 68 anni,lascia un vuoto profondo non solo nel cuore dei tifosi, ma anche in quello della sua famiglia, che gli è stata accanto fino all’ultimo istante.Leggi anche: Addio: la Figc dispone 1? di silenzio su tutti i campi Laha voluto ricordare il padre con un messaggio commovente su Facebook: «Papà, stavi giocandodella tua vita, sapevi già che l’avresti persa ma te la seibenissimo».