Scontro con l’assessore allo Sport | Sospese le attività nelle palestre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un diverbio con l’assessorae "documentata mancanza di attenzione nell’utilizzo degli spazi comunali", fuori dalleAsd Forze Vive, storica società di basket inzaghese. Il provvedimento sanzionatorio siglato dal sindaco Andrea Fumagalli durerà sino a domenica. Dall’altro pomeriggio i giovani cestisti della società si allenano, con coach e genitori, nel campetto all’aperto di via don Sturzo. L’interdizione riguarda gli impianti di via Boccaccio, via Leopardi e via Brambilla, in concessione a Forze Vive (come ad altri gruppiivi) per l’iva di circa 180 atleti, bambini, ragazzi e adulti. È polemica. La comunicazione, a sorpresa, l’altra sera. "Siamo a dire poco amareggiati - così Massimo Brambilla, presidente di Forze Vive asd -. Anche perché non abbiamo ricevuto, pur avendone richieste, spiegazioni.