Sauro Pellerucci | Per le elezioni regionali in Umbria intendo impegnarmi per unire le tante persone per bene che la abitano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) - Il Presidente di Io sono una persona pere Founder di Pagine Sì! S.p.A. dichiara di voler dare voce alleperche popolano la società civile e che contribuiscono a renderla migliore Terni , 18 settembre 2024.“Ogni singola persona perche sceglie di non occuparsi della cosa pubblica rappresenta un insuccesso per la società democratica. È per questo motivo che voglioe favorire i programmi di chi comunica senza aggredire, utilizzando un linguaggio costruttivo, sempre”. È quanto dichiarato dall'imprenditore umbro, Presidente di “Io sono una persona per”, associazione che mira a migliorare la società civile diffondendo, promuovendo e premiando le buone pratiche e le azioni positive dellepercheil nostro Paese.