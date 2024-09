Sanità indagine | 1 milione in fuga dal Sud per le cure mediche 70% in Lazio e Lombardia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – Negli ultimi 3 anni 1di Italiani residenti al Sud e nelle isole è stato costretto a spostarsi dalla propria regione per sottoporsi ae quasi il 70% ha scelto il. E’ quanto emerge dal sondaggio ‘Studio sui migranti sanitari’ realizzato da Emg Different per CasAmica, organizzazione di volontariato che dal 1986 si occupa di accogliere nell strutture ini migranti della salute e le loro famiglie. Dallo studio emerge anche che il 41% degli italiani del Sud e delle isole si dichiara complessivamente poco soddisfatto del sistema sanitario regionale e che ben il 44% ritiene che negli anni il Ssr sia peggiorato.