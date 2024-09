Posta messaggio di suicidio sui social | giovane rintracciato e salvato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Teramo - La segnalazione tempestiva di un’amica e l’intervento dellahanno evitato una tragedia. Arrestato anche un ladro in un supermercato di via Pannella. Nella notte scorsa, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Teramo hannounin evidente stato di disperazione, intervenendo con tempestività dopo un allarme lanciato sui. Il ragazzo aveva annunciato le proprie intenzioni suicidi attraverso un post pubblicato su Instagram, dichiarando di volersi buttare da un ponte. A notare ilè stata un'amica, che ha immediatamente avvisato il 112, permettendo ai soccorritori di agire con prontezza. Ricevuta la segnalazione, le pattuglie di controllo del territorio si sono subito attivate per rintracciare il ventenne.