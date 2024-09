Nucleare in Italia annunciate nuove norme entro la fine del 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Inilnon può più attendere e così dal governo arriva la conferma che,ladel, ci saranno delle importantisul tema. A confermare questa ipotesi è stato il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha risposto in maniera positiva alla richiesta del presidente di Confindustria Emanuele Orsini di accelerare sul. Il rappresentante dell’esecutivo Meloni si è detto anche felice dell’appoggio sul tema da parte degli industrialini, in quanto non è più possibile per l’continuare a sostenere prezzi per l’energia che sono pari al doppio di quelli degli altri Stati europei.