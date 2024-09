Napoli Buongiorno | Ho sempre seguito Nesta Maldini e Sergio Ramos

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 18 settembre 2024): “Ho, qui si respira aria di calcio, Raspadori e Di Lorenzo mi hanno dato dei suggerimenti, ho sentito la loro voglia di rivalsa” Alessandro, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video pubblicato dalla società azzurra sul proprio canale YouTube per la rubrica ‘FromTheWorldTo’. Queste le sue parole:parla della sua vita “Ho 25 anni e sono nato il 6 giugno del 1999. Ho iniziato nuotando da piccolo e sono entrato nel Torino a 7 anni. Fatto un lungo percorso che mi ha portato qui. Sono andato due volte in prestito, un anno a Carpi e 6 mesi a Trapani. Adesso sono qui finalmente. Ho iniziato a fare sia nuoto che calcio insieme e nel primo periodo giocavo sotto casa ma facevo i provini con il Torino. Mia sorella ha continuato a livello agonistico fino ad un anno fa.