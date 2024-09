Matchbox | John Cena nel cast del film ispirato al marchio Mattel

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 18 settembre 2024)sarà tra i protagonisti di, ilApple Originalal celebre prodotto di casa. Dopo aver vinto un’asta milionaria tra studios, e messo Sam Hargrave (Tyler Rake) in cabina di regia, la Apple ha portato a bordo delil volto inconfondibile di, a confermare la notizia è stato un articolo del the Hollywood Reporter. Nessun dettaglio è stato rivelato riguardo il ruolo nel. Il granitico attore è attualmente impegnato sul set della seconda stagione di Peacemaker, la serie tv ispirata ai fumetti DC Comics. La sceneggiatura diè stata affidata nelle mani di David Coggeshall, autore della commedia d’azione The Family Plan, e Jonathan Tropper, autore dell’action movie The Adam Project.