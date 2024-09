Luna Rossa firma la doppietta nella Youth Americ’s Cup e allunga in classifica | Gradoni e compagni sontuosi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024)hato una splendidaseconda giornata della America’s Cup giovanile, la prima edizione della competizione velica riservata agli under 25 che si sta svolgendo nelle acque di Barcellona. I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno vinto entrambe le regate disputate in mattinata, dimostrando una superiorità tecnica davvero marcata e che fa sognare gli appassionati italiani: dopo il sigillo di ieri con vento molto sostenuto e la seconda piazza con brezza a 18 nodi e onda alta, l’equipaggio italiano ha saputo replicarsi con folate da 13 nodi in terra catalana e a infilare due successi di enorme caratura agonistica.