LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Alinghi e American Magic accorciano sul 2-4 contro Ineos e Luna Rossa

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26 Ed ecco il primo rinvio. Partenza spostata alle 15.35. 15.25 Cinque minuti alla partenza di. 9,8 nodi al momento, vediamo cosa succederà . 15.22 Da capire se ora si potranno disputare le gare successive, ma non è facile. 15.214-2,4-2: chi lo avrebbe mai detto dopo i due 4-0 delle prime due giornate? 15.20è stata anche squalificata per aver ecceduto il limite massimo di sconfinamento del boundary. Ma a quel punto la regata era ormai andata. 15.15 Riassumiamo quanto accaduto.ha perso la partenza, poi ha superatoa velocità doppia. Dopo la prima bolina aveva 40 secondi di vantaggio. Da quel momento è cambiato tutto. Il vento è crollato,è caduta dai foil ed è stata costretta a tornare indietro per trovare la folata giusta.