L’Inter supera l’esame City a Manchester | Inzaghi ferma Guardiola sullo 0-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Simonefa turn over ma mette ancora una volta in difficoltà Pep. All’Etihad Stadium, nella prima giornata di Champions League,pareggia 0-0 contro ile si avvicina con un risultato incoraggiante al derby di domenica contro il Milan. Le statistiche evidenziano un dominio dei Citizens, con il 60% del possesso palla e 72 azioni d’attacco a 20, mavista in terra inglese è una squadra feroce in pressione e solida in difesa contro l’Haaland da 9 gol in 4 partite. L’unico difetto è la concretezza sotto porta, che è mancata in più occasioni. Una piccola nota stonata in una prestazione di spessore che permette ai nerazzurri di presentarsi da imbattuti all’appuntamento casalingo contro la Stella Rossa del 1° ottobre.