Kim Novak 91 anni criticata per filler orribili trasformazione della sex symbol anni 50? stupisce i fan

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Kimè stataper i “terribili” interventi estetici a cui si è sottoposta nel tentativo di riconquistare la bellezza giovanile che l’ha resa una delle protagoniste del cinema di Hollywood negli’50 e ’60. L’ attrice 91enne, nota soprattutto per il suo ruolo in La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, ammette che con l’avanzare dell’età è caduta “nella trappola” e dice che colmare le sue insicurezze con le iniezioni è stata la cosa più “stupida”. Kim, nata il 13 febbraio 1933, è conosciuta soprattutto come la grande interprete in La donna che visse due volte (1958) di Alfred Hitchcock, un thriller psicologico che ha interpretato insieme a James Stewart. Kimand James Stewart in a publicity shot for ‘Vertigo’ (1958) pic.twitter.