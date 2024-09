Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 23 al 27 Settembre 2024 | Il Piano Di Tancredi Per Incontrare Matilde!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ildal 23 al 27trova un modo per costringeread avere un incontro con lui. Salvatore è pronto adil padre di Elvira per chiarire le cose! Il9 prosegue e, nel corso della settimana dal 23 al 27, al centro dell’attenzione torneranno. Infatti, il Di Sant’Erasmo organizzerà un, sfruttando una situazione che si verrà a creare, per cercare di rivedere la donna. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti? Elvira apprende che il motivo per il quale suo padre rifiuta Salvatore, riguarda le origini del ragazzo. Infatti Salvatore è meridionale e l’uomo è contrario a questa relazione. Elvira non racconta la verità a Salvatore per evitare di ferirlo.