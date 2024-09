Contraddizioni fra le rotaie | Bella comoda ma così non va

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Stazione di Monza ritinteggiata di fresco; nuova illuminazione, nuovo ingresso al bar, anch’esso ritinteggiato e rimodernato, per un maggiore comfort per chi sosta in città tra un treno e l’altro. Ma niente da fare: una mano di vernice non basta a placare il fastidio e la rabbia dei viaggiatori che ieri, a causa del crollo di una pensilina, hanno visto ritardare e cancellare numerosi convogli per Milano e il resto della Lombardia. Appena entrati nella hall rinnovata di fresco, il tabellone mostra la raffica di cancellazioni e già questo è bastato per far allargare le braccia in segno di sconforto. Quando poi ci si affacciava al primo binario, polizia ferroviaria e addetti di stazione smistavano verso gli altri binari ed esortavano a lasciare la stazione, tanto dal primo binario non arrivava e non partiva nulla.