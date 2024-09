Claudio Lotito | un progetto ambizioso nel mondo dell’editoria

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dal calcio alla cultura,punta a diventare editore: nuove sfide in vista dunque per il patron della Lazio?, una figura di spicco nel panorama sportivo e politico italiano, è noto per il suo spirito imprenditoriale e la sua personalità determinata. Presidente della Lazio dal 2004 e senatore dal 2022,si distingue per la capacità di destreggiarsi tra molteplici ruoli e responsabilità, portando avanti con successo impegni sia neldel calcio che della politica.su più fronti: dopo il calcio e la politica, ecco cosa vorrebbe Notizie.com foto Ansa La sua visione ambiziosa, spesso caratterizzata da un forte pragmatismo, lo ha reso un personaggio influente in diversi ambiti, grazie anche a una leadership diretta e a uno stile che non teme di affrontare sfide complesse. Personalità insomma, carismatica e spesso dibattuta.