Ciclismo femminile le convocate dell’Italia per i Mondiali | Longo Borghini capitana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Paolo Sangalli, CT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per iche andranno in scena a Zurigo (Svizzera) dal 21 al 29 settembre. La squadra elite per prova in linea sarà composta da sei atlete, pronte a cimentarsi lungo un percorso sulla carta impegnativo. L’Italia ha tutte le carte in regola per distinguersi e per provare a conquistare l’ambita maglia arcobaleno al termine di una gara che si preannuncia particolarmente tirata e avvincente. Lasarà Elisaper la prova in linea in programma sabato 28 settembre, supportata da un’altra scalatrice come Gaia Realini e da una velocista come Elisa Balsamo. In rosa anche Alice Arzuffi, Barbara Malcotti, Erica Magnaldi e Soraya Paladin. Alla cronometro di domenica 22 settembre prenderanno parte Vittoria Guazzini e Gaia Masetti.