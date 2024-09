Atalanta in 23 convocati per l’Arsenal E all’allenamento assiste anche Strömberg

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Zingonia. Nessuna novità dal campo per l’nell’allenamento della vigilia che precede la prima sfida di Champions League contro. Gian Piero Gasperini non potrà contare, oltre ai soliti Scalvini e Scamacca, sui difensori Godfrey e Toloi, sempre fermi rispettivamente per lombalgia e per problemi muscolari. Erano rimasti esclusi già dal match con la Fiorentina. Si è aggregato al gruppo Del Lungo dall’Under 23 per dare profondità alla difesa, mentre Vanja Vlahovic – inserito in lista A – sarà piuttosto stabilmente parte del gruppo nelle competizioni europee.