Aggredisce moglie e suocera in strada il figlio di 3 anni spettatore inerme | 38enne arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 18 settembre 2024) NAPOLI – Sono trascorsi ormai duedal giorno in cui è maturata l’idea di separarsi dal marito. 36e undi 3da crescere, nonostante le vessazioni quotidiane. Nonostante le botte, gli insulti: di motivi ce ne sono molti. Riuscire ad esprimere al marito quella volontà è stata dura. Pensava potesse cambiare le cose. Pensava che allontanarsi fisicamente, terminare la convivenza potesse quantomeno alleggerirla, per ricominciare da se stessa e per se stessa. E invece, a ricominciare sono state solo le angosce anche se la convivenza è terminata. Da due, vive nel terrore. Il marito approfitta di ogni incontro per passare dalle parole alle mani in pochi istanti. Così, quella legittima voglia di dimenticare quel capitolo della propria vita si perde tra uno schiaffo e un malessere tatuato fin dentro le vene. Quella parola non si può pronunciare, è un tabù, un anatema.