Rovigo oggetti da collezione rubati | denunciata una coppia rodigina

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – Si è chiuso il cerchio attorno ai ladri, che avevano commesso il furto in un centro commerciale. Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri delle stazioni di Castelguglielmo e Ficarolo, coadiuvati dal personale della compagnia di Castelmassa, hanno dato esecuzione ad una perquisizione, su un provvedimento dalla Procura della Repubblica di. Questo a carico di una donna e un uomo, per l’ipotesi di reato di furto aggravato, commesso nel febbraio scorso all’interno di un negozio di un centro commerciale rodigino. Nella circostanza i due conviventi, già noti alle forze dell’ordine, si erano impossessati di un orologio a muro e di un portaombrelli prodotti da una nota azienda italiana dida, del valore economico complessivo di seicento euro circa, sottraendoli dal negozio in cui erano esposti per la vendita.