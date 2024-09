Rotonda Marconi telecamere e multe Valerio Veronesi | Cantieri teniamo duro Bologna sarà ‘esplosiva’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – “Dobbiamo provare a puntare lo sguardo alla luna. Non al dito, che è piccolino. Tra pochi anni con il tram e l’aeroporto e il quartiere fieristico potenziati avremo unaesplosiva". Suggerisce delle iniezioni di ottimismo: c’è talmente tanta carne al fuoco ache adesso, anche se un pochino si soffre in coda in mezzo al traffico, "bisogna stringere i denti". Ma occorre però anche aiutare chi sta pagando dazio, i negozi, gli artigiani, le aziende di ogni tipo, colpiti dai vicinissimidel tram. Cosa che la Camera di commercio, di cuiè presidente, fa attraverso un bando che uscirà il 23 settembre. "Di fianco a me in giunta siedono tutti i massimi responsabili delle associazioni datoriali – spiega–, che mi riferiscono le dinamiche quotidiane che interessano gli associati.