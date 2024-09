Roma | otto arresti per spaccio di droga nelle ultime ore

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) Arresto di un 51enne ad Ardea I poliziotti dei commissariati Colombo e Appio hanno arrestato un uomo di 51 anni ad Ardea. Dopo un’attività investigativa, l’uomo è stato fermato a bordo della sua auto, dove sono stati trovati 1.940 grammi di hashish e 135 grammi di marijuana sul sedile passeggero. La perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di ulteriori quantità die materiale per il confezionamento. In totale, sono stati sequestrati oltre 4 kg di hashish, 510 grammi di marijuana e 48 grammi di cocaina. Operazione nel VI Distretto Casilino Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno arrestato un 40enne originario della Libia e un 19enne italiano. I due sono stati sorpresi a cedere sostanze stupefacenti nei pressi di via Aldo Capitini, nota piazza di. In loro possesso sono stati trovati 16 grammi di cocaina suddivisi in 46 involucri.