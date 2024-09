Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 Nessuna variazione RAI 2 10:00 TG2 Dossiere (anziché TG2 Italia Europa) 10:50 TG2 Flash 11:00 Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica. Presentazione al Parlamento della relazione annuale del Presidente dell’Autorità della regolazione dei Trasporti ART sull’attività svolta nel 2023. A cura di Rai Parlamento 12:00 I Fatti Vostri (La rubrica TG Sport Giorno, prevista alle 11:00, non andrà in onda) 17:00 TELEFILM Gli Specialisti: “Un alibi per la vita” (anziché l’episodio previsto) RAI 3 12:45 (anziché 12:30) Quantes storie 15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati “Question Time” Interrogazioni a risposta immediata.