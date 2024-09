Puntura di siringa individuato il colpevole La ragazza sotto choc | Per fortuna sto bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pisa, 17 settembre 2024 – È stato identificato l’uomo che sabato pomeriggio, sul lungarno Buozzi, ha punto con unauna donna trentenne. La vittima, che ha chiesto di rimanere anonima, ha raccontato che, mentre stava passeggiando è stata avvicinata da un uomo, il quale dopo averla colpita con un ago, le ha detto: “Ti ho fatto una”, per poi fuggire. La polizia, grazie anche al sistema di videosorveglianza, avrebbeil presunto responsabile. Al momento sono in corso le indagini e le verifiche del caso da parte della Squadra Mobile di Pisa. La, ancorashock per quanto accaduto, ha sporto denuncia in Questura nella giornata di ieri, e come consigliato dagli agenti, domenica si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello per iniziare la profilassi. “Ho fatto le analisi e, per, sto”, ha dichiarato la vittima tramite un’amica.