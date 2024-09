Ormai condonano pure i condoni | altro regalo delle destre agli evasori

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 settembre 2024) Il condono del condono, lo definisce ironicamente qualcuno. E in effetti il senso è più o meno questo. Parliamo dell’emendamento presentato in commissione Finanze al Senato al decreto Omnibus che prova a incentivare il ricorso al concordato preventivo con una sanatoria sugli anni precedenti. Il testo, che verrà discusso nei prossimi giorni e su cui il governo non si è ancora espresso, è stato firmato da Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, Massimo Garava della Lega e Dario Damiani di Forza Italia. L’emendamento prova ad allargare ulteriormente le me del nuovo regime del concordato preventivo, con la speranza di ampliare la platea dei contribuenti che aderiranno. Probabilmente per il timore che il concordato si riveli un flop e porti nelle casse dello Stato molto meno del previsto.