Nella cantina e nella produzionde di Josko Gravner entrano il vetro e l' acciaio vetrificato

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo 60 vendemmienon intende fermarsi, e intraprende un nuovo progetto che vede nuovi materiali di affinamento per i vini. Niente paura: le anfore rimangono, ma alla terracotta affiancacontinuando la sua personale ricerca sul vino e sperimentando per l’affinamento. Somma e Sottrazione Quello diè stato un percorso ad eliminazione. Nel suo ruolo di artigiano del vino, nel corso del tempo, ha rimosso i trattamenti in vigna, gli additivi, la pressa automatica, il frigo per raffinare mosti e la diraspatrice, gli stessi vigneti internazionali che possedeva li ha sostituiti con l’autoctona Ribolla Gialla scegliendo l’anfora come punto di arrivo. «Ha 5mila anni di storia, sono convinto che è il recipiente più idoneo per il vino» ci ha raccontato di recente.