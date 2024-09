Napoli Vomero | controlli nelle stazioni metro e funicolari un arresto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 17 settembre 2024): arrestato un ragazzo di 16 anni aveva con sei 90 grammi di droga tra hashish e marijuana. È rimasto in piazza Fuga per diverse ore. Prima in un punto, poi in un altro, sempre a pochi passi dalla stazione della funicolare. La sua presenza è rimasta inosservata per gran parte dei pedoni e dei viaggiatori. Non per i carabinieri della stazione, impegnati in un servizio antidroga e antiborseggio tra le variedel quartiere. Quando si sono avvicinati a quel ragazzo, hanno scoperto che era appena 16enne. E che addosso nascondeva un panetto di hashish di 80 grammi. Il giovane, studente, di Posillipo, tenevatasche altri 10 grammi della stessa sostanza ma già frazionati in dosi e 4,5 grammi di marijuana. Non solo droga, anche 250 euro in contante ritenuto provento di spaccio ed un bilancino di precisione.