Morto in moto contro un’auto Indagine per omicidio stradale la vittima lavorava per la Marini

(Di martedì 17 settembre 2024) Ladi grossa cilindrata che arriva dal mare e procede su via degli Scariolanti, l’auto che si immette nella strada principale da un’area privata poco lontano dalla rotonda della statale tra Casal Borsetti e Ravenna e poi lo schianto, violentissimo, il disperato tentativo di salvare il centauro che purtroppo ènella prima serata di domenica, neanche un paio di ore dopo l’incidente. Laè Marco Ghinassi, quarantacinquenne di Sant’Alberto, dove era conosciutissimo oltre che benvoluto da tutti, dipendente delladi Alfonsine dove tutti i colleghi lo piangono. È uno strazio, l’ennesimo, dopo un incidenteche ha fatto un’altrain quest’estate di sangue. Erano quasi le 17.30 di domenica quando laBmw 1000, con in sella Marco Ghinassi, procedeva su via degli Scariolanti.