Art of PLAY | solo fino a maggio per vivere l' esperienza immersiva dedicata al gioco e ad Hello Kitty

PLAY, la più grande mostra immersiva dedicata al gioco e al mondo di Hello Kitty, ha annunciato che abbandonerà definitivamente la capitale il 25 maggio 2025, concludendo così la sua unica tappa italiana. Una notizia che ha rattristato i tantissimi visitatori che, da mesi, affollano il. Romatoday.it - "Art of PLAY": solo fino a maggio per vivere l'esperienza immersiva dedicata al gioco e ad Hello Kitty Leggi su Romatoday.it Art of, la più grande mostraale al mondo di, ha annunciato che abbandonerà definitivamente la capitale il 252025, concludendo così la sua unica tappa italiana. Una notizia che ha rattristato i tantissimi visitatori che, da mesi, affollano il.

"Art of PLAY": solo fino a maggio per vivere l'esperienza immersiva dedicata al gioco e ad Hello Kitty. Art of Play, la mostra a Roma dove si gioca. Art of PLAY, la mostra immersiva che sta incantando Roma. Art of Play a Roma, scenari da favola per selfie indimenticabili. Shinobi: Art of Vengeance presentato allo State of Play, debutterà il 29 agosto. Shinobi: Art of Vengeance annunciato durante lo State of Play. Ne parlano su altre fonti

Art of PLAY - Condividi Spectum Foto da: Art of PLAY HugMe Foto da: Art of PLAY HelloKitty_SecretKaraoke Foto da: Art of PLAY DollHouse Foto da: Art of PLAY A1B05894-2-Migliorato-NR Foto da: Art of PLAY ... (romatoday.it)

Art of PLAY, la mostra immersiva che sta incantando Roma - "Art of PLAY" incanta Roma: in città la più grande mostra immersiva dedicata al gioco e al mondo di Hello Kitty ... (msn.com)