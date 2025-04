Szczesny fa volare il Barcellona! Altra grande prestazione dell’ex Juve | con lui in campo i blaugrana non perdono mai Il dato è clamoroso

Un'Altra grandissima prestazione di Szczesny col Barcellona che ha vinto 4-0 contro il Borussia Dortmund e viaggia verso la semifinale di Champions League. L'ex Juve ha mostrato tutta la sua personalità quando sul 2-0 è uscito dall'area per respingere con i piedi un'incursione del Borussia senza spazzare.Ha stoppato, finta, palla in mezzo a due come un difensore dal piede delicato e dalla visione di gioco pulita. Il polacco ha giocato 21 partite con i blaugrana che non hanno mai perso con lui in campo.

