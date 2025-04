Lapresse.it - Vinitaly, bilancio positivo per le Marche

È unquello che tratteggia la Regioneal 57esimo, un’edizione che verrà ricordata a lungo per la questione dei dazi applicati dalla Casa Bianca verso l’Unione europea. I produttori del vino, superata la prima fase di incertezza, guardano avanti e proprio dal salone internazionale del vino e distillati di Verona – che chiude oggi – puntano ad esplorare mercati alternativi. È questa la missione delle, che all’edizione 2025 disi è presentata con 111 aziende partecipanti (delle quali 53 nella collettiva della Regione) su un’area di mille metri quadrati e una “Terrazza” che nei quattro giorni di manifestazione ha ospitato circa 5mila operatori, buyer e wine lover.Giornate intense per leal“Sono stati quattro giorni particolarmente intensi per gli espositori delle, con una presenza di visitatori molto professionale e qualificata – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini -.