Lazza in un nuovo viaggio musicale con Locura

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo il successo da record di Sirio,ha iniziato uncon la prossima uscita discografica annunciata, che presto sarà disponibile anche per il suo pubblico. Il rapper esplora questa volta nuovi confini e li oltrepassa in nome della sperimentazione, per un risultato vincente.continua il suo processo di evoluzione. Il trapper, infatti, si è sempre aperto a nuove ed inedite sfumature di stile, ma questa volta ha voluto mettersi alla prova nella sua nuova avventura discografica. Si tratta dell’inizio di untutto da scoprire. Ma intanto c’è un punto di partenza:pronto a un, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagSono trascorsi già due anni dal debutto disul palco dell’Ariston, in gara al Festival di Sanremo con Cenere e un risultato da podio.