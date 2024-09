La Notte stellata di Vincent van Gogh riproduce la reale fisica dell’atmosfera Lo studio su Physics of Fluids

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Le travolgenti pennellate circolari del cielo delladivannon sono l’arte di un genio. Secondo gli scienziati quei movimenti corrispondono a reali dinamiche turbolentedescritte da precise leggi della. Una conclusione che si può leggere nellopubblicato sulla prestigiosa rivistaof– Le turbolenze nascoste nelladi Van– da un gruppo di esperti di dinamica dei fluidi provenienti da Francia e Cina. Il dipinto, un olio su tela del 1889 ed esposto al Museum of Modern Art di New York, raffigura un piccolo villaggio sovrastato da un vorticoso cielo blu rischiarato dalla luna e dalle stelle, che appaiono come avvolte da increspature gialle e brillanti simili a riflessi di luce sull’acqua. Un quadro a cui nessuno resta indifferente.