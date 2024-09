Il ’vaffa day’ del M5s Grillo sconfessa Conte E l’ex premier minaccia lo stop alle consulenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) di Elena G. Polidori Ai materassi. Niente di più calzante della frase del Padrino per descrivere l’ora della guerra più feroce che sta vivendo in queste ore il M5s.se le danno di santa ragione, via pec, in uno sciabolar di penne che dà il senso della battaglia finale, quella da cui il Movimento uscirà diverso. E mentre infuria la battaglia, si alzano in volo le colombe per chiedere alpresidente della Camera, Roberto Fico, di fare da mediatore, con successo incerto, tuttavia, se quello che trapela è che l’assemblea costituente prevista ad ottobre slitterà almeno alla prima settimana di novembre. Una Costituente che nelle intenzioni del leader potrebbe portare al cambio di rotta su nome, simbolo e regola dei due mandati e che invece, nell’analisi di, sarebbe solo "una farsa per farlo fuori" e consentire adi farsi "un partito tutto suo".