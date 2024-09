Diocesi Teggiano Policastro nuove nomine ai parroci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNovità nelladidove il vescovo, Antonio De Luca ha provveduto a nominare, a patire dal 1 ottobre, leparrocchie di assegnazione ai sacerdoti operanti nel Vallo di Diano. La ripartizione è così composta: – don Martino Romano, Parroco della Parrocchia Santa Maria Maggiore in Sant’Arsenio; – don Angelo Fiasco, Parroco della Parrocchia Cattedrale Santa Maria Maggiore e San Michele Arcangelo ine Parroco della Parrocchia Sant’Agostino in. – don Vincenzo Contaldi, Parroco della Parrocchia Sant’Antonio abate in Vibonati e Parroco della Parrocchia Maria SS. di Portosalvo in Villammare.