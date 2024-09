Debutta la nuova Champions League non è detto che sia più ricca

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 17 settembre 2024) Pronti, partenza via. Si comincia con Milan-Liverpool (13 coppe in bacheca) e Manchester City-Inter, riedizione della finale 2023 di Istanbul. Ma anche con le imperdibili sfide tra Brest e Sturm Graz oppure tra Celtic Glasgow e Slovan Bratislava. La fotografia esatta dei paradossi di unache nasce e della quale oggi è impossibile essersi fatti un'idea precisa. Piacerà? E' probabile, visto che il grande calcio d'Europa piace sempre. Sarà quello che serviva per superare le tentazioni di dar vita a un prodotto parallelo, non gestito dalla Uefa? Non è, soprattutto se si prova a guardare dentro i numeri dell'annunciatissimo record del montepremi. Due certezze: sul tavolo ci saranno più soldi (2,467 miliardi di euro contro i 2,020 del ciclo precedente) ma anche più squadre (36 contro 32). Ergo, si giocherà molto di più perché le partite saranno 189 e non più 125.