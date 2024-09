Cosa prevedevano gli accordi di Camp David?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 17 settembre 1978 vengono firmati quelli che la Storia ricorda come glidi. Un evento che avrebbe dovuto rappresentare una svolta nel lungo e complesso conflitto arabo-israeliano ma che, come gli eventi recenti dimostrano, non hanno risolto la situazione. In quel giorno, comunque, a mediare il tutto sono stati il presidente statunitense Jimmy Carter,  il presidente egiziano Anwar al-Sadat e il primo ministro israeliano Menachem Begin. I punti fondamentali dell’accordo I protagonisti dell’accordo di– Fonte: WikipediaLe due parti interessate nell’accordo sono Egitto ed Israele, dando vita ad una serie di conseguenze importanti per il futuro. Una di queste, ad esempio, andò ad isolare proprio l’Egitto dal resto del mondo arabo, vista la successiva sospensione dalla Lega Araba.